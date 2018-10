Tag der offenen Moschee: Hunderte Gemeinden machen mit

Besucher stehen am Tag der offenen Moschee im Gebetsraum der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim.

Köln. Zum diesjährigen Tag der offenen Moschee laden Hunderte Gemeinden heute bundesweit zu Führungen, Gesprächen und Ausstellungen ein.

In der Zentralmoschee der Türkisch Islamischen Union Ditib in Köln soll ungeachtet der zunehmenden Kritik an dem Verband am Vormittag eine zentrale Veranstaltung stattfinden. Die Ditib steht wegen ihrer großen Nähe zu Ankara unter Druck.

Dieser ist noch gewachsen, seit der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Moschee am Samstag offiziell eröffnet hat. An der Veranstaltung nimmt auch Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) teil, wie das Ministerium mitteilte.

Der Tag der offenen Moschee findet zum 21. Mal statt, diesmal unter dem Motto "Religiosität - individuell, natürlich, normal".

