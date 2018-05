Kultusminister-Präsident: Mehr Geld für Lehrerausbildung

Erfurt. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Helmut Holter, fordert deutlich mehr Kapazitäten für die Ausbildung von Lehrern, um dem Personalmangel an Schulen zu begegnen.

Das Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2025 und steigende Geburtenraten stellten die Länder vor riesige Probleme, sagte der Linkspartei-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es mangele auch an Personal, "weil der Lehrerberuf in Sachen Perspektive kein gutes Image hat". Holter fügte hinzu: "Die Zeit drängt. Jeder weiß: Wer heute das Studium beginnt, steht in acht Jahren als ausgebildete Lehrkraft zur Verfügung."