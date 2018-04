Koalitionsstreit um Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche

Ein sieben Wochen alter Fötus in einer Fruchtblase. Kritiker monieren, der Paragraf 219a verhindere nicht nur Werbung, sondern auch neutrale und sachliche Informationen.

Berlin. Im Koalitionsstreit um das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche verhärten sich die Fronten. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) wies den Beschluss des SPD-Parteivorstands mit einer Frist für eine Einigung bis zum Herbst zurück.

Wenn bis dahin kein Kompromiss in der Bundesregierung oder zwischen den Fraktionen zum Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a gefunden ist, will die SPD mit "reformwilligen" Fraktionen oder Abgeordneten gemeinsame Sache machen.

Dieser Beschluss sei für die Union nicht zu akzeptieren, sagte Kauder der "Rheinischen Post" (Dienstag). "In einer Koalition kann man sich nicht öffentlich einseitige Fristen setzen." Man habe sich mit der SPD im März auf das weitere Verfahren in dieser schwierigen Frage geeinigt. "Dabei muss es bleiben."

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) beharrte dagegen auf einer Änderung des Paragrafen 219a. "Es geht nicht um Werbung, es geht um Information", sagte sie der "Rheinischen Post". Betroffene Frauen bräuchten Unterstützung in einer persönlichen Krisensituation. "Dafür ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte, die solche Eingriffe vornehmen, darüber auch informieren dürfen."

Die CSU hat den Koalitionspartner SPD davor gewarnt, im Streit um das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche mit anderen Fraktionen im Bundestag gemeinsame Sache zu machen. "Man sollte sich nicht zu oft nach anderen Partnern umschauen", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Die SPD hatte gedroht, falls es keine Einigung in der großen Koalition beim Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a gebe, mit anderen "reformwilligen" Fraktionen oder Abgeordneten stimmen zu wollen.

Der SPD-Parteivorstand hatte zudem eine entsprechende Frist für eine Einigung bis zum Herbst beschlossen. Dobrindt argumentierte, der Kompromiss zum sogenannten Abtreibungsparagrafen 218 funktioniere seit drei Jahrzehnten. Entsprechende Informationen, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden können, seien in den Beratungsstellen zugänglich.

Der 219a sei ein Teil eines Gesamtkompromisses 218. Wegen eines Einzelfalles solle der 219a zum sogenannten Werbeverbot nun aufgeweicht werden. Er halte aber eine Änderung nicht für nötig, sagte Dobrindt.

