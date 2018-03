Essener Tafel: Noch kein Termin für Ende des Aufnahme-Stopps

Lebensmittel werden in der Ausgabestelle der Essener Tafel einsortiert.

Essen. Die Essener Tafel hat den umstrittenen Aufnahme-Stopp für Ausländer als Bedürftige nach wie vor nicht aufgehoben. "Es steht noch kein Termin fest", sagte der Vorsitzende des Trägervereins, Jörg Sartor, der Deutschen Presse-Agentur.

Es werde aber nicht mehr lange dauern. Am 3. April sei eine Vorstandssitzung: "Das ist keine Entscheidung, die Herr Sartor alleine trifft."

Bei einem Runden Tisch vor knapp drei Wochen hatten sich die Beteiligten darauf verständigt, die Regelung schnellstmöglich wieder aufzuheben. Damals war die Tafel noch von Ende März ausgegangen. Bis dahin sei damit zu rechnen, dass deutsche und ausländische Bezieher von Lebensmitteln wieder in "einem für uns akzeptablen Verhältnis" stehen, hatte Sartor damals gesagt.

Seit dem 10. Januar lehnt die Hilfsorganisation Ausländer als Neukunden ab. Die Tafel begründete ihr Vorgehen mit einem bereits sehr hohen Anteil an Ausländern unter den Bedürftigen, an die sie Lebensmittel austeilt. Gerade ältere Menschen und alleinerziehende Mütter hätten sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt. Die Entscheidung hatte für bundesweite heftige Kritik und für eine intensive Diskussion gesorgt.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.