Altmaier will soziale Marktwirtschaft erneuern

Berlin. Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will angesichts des digitalen Wandels die soziale Marktwirtschaft in Deutschland erneuern.

Das Wirtschaftsministerium werde sich unter seiner Führung in Zukunfts-Debatten "deutlich und vernehmbar" zu Wort melden, sagte Altmaier an diesem Donnerstag bei der Amtsübergabe in Berlin. Es gehe nun darum, die "Ärmel hochzukrempeln".