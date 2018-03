Auf 649.855 zurückgegangen Zahl der Asylanträge in der EU 2017 halbiert

Während 2016 noch 60 Prozent aller in der EU gestellten Anträge auf Deutschland entfallen sind, waren es 2017 nur noch gut 30 Prozent.

2016 haben noch 1,206 Millionen Menschen in einem der 28 EU-Staaten erstmals einen Asylantrag gestellt. Die meisten Anträge wurden in Deutschland gestellt - 198.255 Erst-Anträge sind registriert worden. Allerdings ist der deutsche Anteil an den Gesamtzahlen zurückgegangen.