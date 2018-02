Steinmeier erinnert in Korea an deutsche Wiedervereinigung

Seoul. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Südkorea die Verdienste des früheren Kanzlers Willy Brandt für die Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt.

"Bei jedem Besuch in Korea werden wir Deutsche daran erinnert, welches Glück uns mit der Wiedervereinigung zuteil wurde", sagte er laut Redemanuskript an diesem Donnerstag in Seoul. "Wir Deutschen wissen, was es heißt, in einem geteilten Land zu leben."