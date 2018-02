Koalitions-Unterhändler gehen letzte offene Fragen an

Berlin. Trotz offener Kernfragen will die CSU die Koalitionsverhandlungen wenn möglich wie geplant an diesem Sonntag abschließen.

"Das ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bei seinem Eintreffen zu weiteren Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Es seien aber noch offene Fragen zu klären, insbesondere was die Finanzierbarkeit angehe. "Da werden wir uns heute noch mal drüber beugen müssen, weil unser Finanzrahmen natürlich beschränkt ist."