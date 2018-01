Protest gegen deutsche Panzer, die von der türkischen Armee angeblich gegen Kurden in Syrien eingesetzt werden.

Großkundgebung Kurden protestieren in Köln: "Erdogans Krieg stoppen"

Köln. Mehrere Tausend Kurden haben am in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert und sich zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt formiert.

"Erdogans Krieg stoppen" oder "Frieden für Afrin", war auf Transparenten zu lesen, Redner forderten ein Ende des "brutalen Angriffs des türkischen Militärs". Der kurdische Dachverband Nav-Dem hatte die Demo angemeldet. Die Organisation steht laut Verfassungsschutz der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe. Die Kölner Polizei sprach zunächst von rund 7000 Teilnehmern, im Tagesverlauf wurden mehr als 20.000 erwartet.

Die Polizeispitze befürchtete gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Kurden und nationalistischen Türken. Ein Großaufgebot von gut 2000 Polizeibeamten sollte für einen friedlichen Verlauf sorgen. Ein Polizeisprecher sagte, man habe mehrere Kisten voller verbotener Fahnen sichergestellt. Das Zeigen von PKK-Fahnen oder Bildern des inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalan ist untersagt und strafbar.

Die türkische Armee war vor einer Woche in der syrischen Region Afrin einmarschiert, um die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die Ankara als Ableger der PKK und Terrororganisation einstuft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, die Operation auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete auszuweiten.

