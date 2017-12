Bundeswehr lässt Hubschrauber-Piloten beim ADAC trainieren

Berlin. Wegen des schlechten Zustands ihrer Hubschrauber lässt die Bundeswehr einem "Spiegel"-Bericht zufolge Piloten künftig auch in ADAC-Maschinen trainieren.

Das Verteidigungsministerium habe am vergangenen Dienstag per Vertrag für rund 21 Millionen Euro 6500 Flugstunden beim Automobilclub eingekauft, schreibt das Nachrichtenmagazin. Von März 2018 an sollten Bundeswehrpiloten am Truppenstandort im niedersächsischen Bückeburg auf zivilen Hubschraubern vom Typ EC 135 für ihre Basisausbildung oder zum Erhalt von Fluglizenzen Stunden abfliegen.