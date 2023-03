Berichte: Iranische Aktivistin nach Freilassung verschwunden

Teheran. Eine bekannte iranische Aktivistin ist Berichten zufolge kurz nach ihrer Freilassung verschwunden. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Laut dem Webportal Eslahatnews, das den Reformpolitikern nahesteht, wurde die politische Aktivistin Sepideh Gholian am Mittwoch bei ihrer Heimreise festgenommen. Nutzer in den sozialen Medien berichteten, dass sie nur wenige Stunden nach ihrer Haftentlassung verschwand.

Die 28-Jährige war am Mittwoch nach mehr als vier Jahren Haft aus dem berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran entlassen worden. Die Aktivistin war erstmals Ende 2018 festgenommen worden, nachdem sie über Gewerkschaftsproteste berichtete hatte. Menschenrechtler klagten in der Vergangenheit immer wieder über ihre Haftbedingungen. Iranischen Medienberichten zufolge soll sie begnadigt worden sein.

Kurz nach ihrer Freilassung zeigte ein Video die 28-Jährige ohne das verpflichtende Kopftuch mit offenenem Haar. Sie trug ein buntes, traditionelles Kleid und hielt einen Blumenstrauß in der Hand. Gerichtet an Irans Obersten Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei schrie die Frau: „Wir bringen Dich unter die Erde!“

بعد از چهار سال و هفت ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون! به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی مخصوصا زنان زندانی. #ژن_ژیان_ئازادی pic.twitter.com/xsatUX1vZf — sepideqoliyan (@sepideqoliyan) March 15, 2023

Seit der jüngsten Protestwelle im Herbst 2022 fordern junge Iranerinnen und Iraner die politische und geistliche Führung mit neuem Selbstbewusstsein heraus. Ausgelöst vom Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam stürzten die Demonstrationen die Islamische Republik in die schwerste Krise seit Jahrzehnten. Die 22-Jährige war wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden.

