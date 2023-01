Taliban Mord an Ex-Abgeordneter in Afghanistan gibt Rätsel auf

Seit die Taliban die Herrschaft übernommen haben, sind die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan stark eingeschränkt worden.

Der Mord an einer früheren Parlamentarierin in Kabul ist ungeklärt. Derweil haben die in Afghanistan herrschenden Taliban einem neuen internationalen Appell zur Achtung von Frauenrechten eine Abfuhr erteilt.