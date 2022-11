Russischer Raketenangriff auf Kiew - Wohnhäuser beschädigt

Krieg in der Ukraine

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew wurden am Dienstag auch zwei Wohnhäuser beschädigt.

Russland greift erneut die ukrainische Hauptstadt mit Raketen an. Auch in anderen Landesteilen wird Luftalarm ausgelöst. In Lwiw und Kowel gibt es Berichte über massive Stromausfälle.