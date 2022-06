Gleichstellung Historischer Frauenanteil in Australiens neuer Regierung

Premierminister Anthony Albanese und sein Kabinett posieren nach der Vereidigungszeremonie in Canberra für ein Foto.

Australiens frischgewählter Premier Anthony Albanese setzt gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen: Fast die Hälfte seines Kabinetts ist weiblich. Das gab es in Down Under noch nie.