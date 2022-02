Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Ex-Kanzler Schröder: Russland muss Krieg beenden

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine.

Ex-Kanzlerin Merkel will sich derzeit nicht zur Lage in der Ukraine äußern. Ihr Vorgänger Schröder richtet sich hingegen mit deutliche Worten Worten an Russland.