Südafrikas Präsident positiv auf Corona getestet

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa befindet sich wegen Covid-19 in Behandlung. Wie das Präsidialamt berichtet, sei der Krankheitsverlauf bislang mild.

Kapstadt. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das Präsidialamt teilte am Sonntag mit, dass Ramaphosa wegen leichter Covid-19-Symptome behandelt werde.

Die Infektion sei am Sonntag festgestellt worden. Ramaphosa habe sich unwohl gefühlt, nachdem er die staatliche Gedenkfeier für den kürzlich gestorbenen Ex-Präsidenten Frederik Willem de Klerk verlassen hatte.

Der 69-Jährige habe sich in Kapstadt in Selbstisolation begeben. Die Amtsgeschäfte übernehme in den kommenden Tagen sein Stellvertreter David Mabuza. Ramaphosa sei vollständig gegen Corona geimpft.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-359108/2

