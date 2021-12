In Pakistan ist ein Fabrikmanager wegen angeblicher Gotteslästerung brutal ermordet worden. Regierungschef Imran Khan zeigt sich entsetzt - und will die Ermittlungen selbst beaufsichtigen.

Kriminalität Lynchmord wegen angeblicher Gotteslästerung in Pakistan

Islamabad (dpa) – Nach einem Lynchmord wegen Gotteslästerung hat die Polizei in Pakistan 110 Menschen festgenommen. Darunter seien die mit Hilfe von Fernsehbildern identifizierten Hauptverdächtigen, erklärte der Polizeisprecher Khurram Shahzad der Deutschen Presse-Agentur.

Der Lynchmord hatte sich am Freitag in Sialkot im pakistanischen Teil Kaschmirs ereignet, wo mehr als die Hälfte der weltweit produzierten Fußbälle gefertigt werden. Ein aus Sri Lanka stammender Manager einer Sportartikelfirma war von Arbeitskollegen und anderen Personen gefoltert und lebendig verbrannt worden, weil er den Propheten Mohammed beleidigt haben soll.

Premierminister Imran Khan erklärte, der Vorfall bringe Schande über sein Land, und er werde die Ermittlungen selbst beaufsichtigen.

Wenige Tage vor dem Lynchmord hatte eine Menschenmenge in der Nordwestprovinz Khyber Paktunkhwa randaliert und eine Polizeiwache in Brand gesteckt, weil ein anderer Mann wegen Blasphemie inhaftiert worden war. Gotteslästerung ist ein heikles Thema in Pakistan, wo religiöse Fanatiker immer wieder Beschuldigte erschlagen, erschießen oder lebendig verbrennen.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-258259/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ausland