Schotten werden ohne Widerspruch automatisch Organspender

In Schottland erhoffen sich Befürworter der neuen Regelung, dass deutlich mehr Patienten mit dringend notwendigen Spenderorganen versorgt werden können.

Neues Gesetz in Schottland: Wer sich nicht aktiv dagegen entscheidet, gilt künftig automatisch als potenzieller Organspender. Ist so etwas auch in Deutschland möglich?