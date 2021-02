Trotz Schwächen WHO empfiehlt Einsatz von Astrazeneca-Impfstoff

"Experten und die WHO empfehlen den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffs.

Die Wirkstoff des Corona-Impfstoffs Astrazeneca wird bei der in Südafrika zirkulierenden Virusvariante in Frage gestellt. Die WHO empfiehlt trotzdem: weiterimpfen.