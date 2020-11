Saudi-Arabien will Gastarbeitern mehr Rechte zugestehen

Das immer wieder kritisierte Kafala-System in Saudi-Arabien soll geändert werden. Ausländische Arbeiter sollen mehr Rechte erhalten.

Eine Baustelle in Riad. Viele Gastarbeiter in Saudi-Arabien arbeiten und leben unter härtesten Arbeitsbedigungen.

Kafala-System Gastarbeiter in Saudi-Arabien sollen mehr Rechte bekommen

Riad. Das Kafala-System in Saudi-Arabien, das Rechte von Gastarbeitern stark einschränkt, wird international immer wieder scharf kritisiert und von Human Rights Watch (HRW) als eines der restriktivsten in der Golfregion bezeichnet. Jetzt sollen ausländische Arbeiter überraschend mehr Rechte erhalten. Das Königreich will Gastarbeitern künftig erlauben, ohne die Einwilligung ihres Arbeitgebers den Arbeitsplatz zu wechseln und auszureisen.

„Ziel ist es, die Attraktivität des saudischen Arbeitsmarkts zu steigern“, sagte der stellvertretende Minister für Humanressourcen, Abdullah bin Nasir, am Mittwoch. Die Lockerungen sollen im März 2021 in Kraft treten. Lesen Sie hier: Saudi-Arabien schafft Todesstrafe für Minderjährige ab

Saudi-Arabien: Ausländische Arbeiter sind an ihre Arbeitgeber gebunden

In Saudi-Arabien gilt das sogenannte Kafala-System, das auch in anderen Ländern der Region verbreitet ist. Es bindet ausländische Arbeiter fest an einen einheimischen Bürgen wie einen Arbeitgeber. Dieser muss bislang auch einem Jobwechsel zustimmen. Kritikern zufolge öffnet dieses System Missbrauch Tür und Tor.

In Saudi-Arabien arbeiten derzeit etwa zehn Millionen Menschen aus dem Ausland, was rund einem Drittel der Gesamtbevölkerung entspricht. In den vergangenen Monaten hatte bereits der mit dem Königreich verfeindete Nachbar Katar ähnliche Reformen beschlossen. Das Emirat ist Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Mehr über Saudi-Arabien: Frauen dürfen künftig selbst Hotels buchen

Hausangestellte in Katar misshandelt

Vor einigen Wochen hatte Amnesty International einen Bericht über Hausangestellte in Katar veröffentlicht, die demnach in vielen Fällen misshandelt und erniedrigt werden und härtesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Mehr zu Katar: Flughafen in Katar: Frauen zu Intim-Untersuchungen gezwungen

(msb/dpa)