Brüssel. In Deutschland beginnt heute die Aufnahme von insgesamt 350 bis 500 Flüchtlingskindern aus Griechenland. Ein erstes Flugzeug mit 58 unbegleiteten Minderjährigen wird in Hannover erwartet. Doch die Lage in den überfüllten Flüchtlingscamps auf Inseln wie Lesbos bleibt schwierig, sagt die EU-Kommissarin für Inneres und Migration, Ylva Johansson, im Interview mit unserer Redaktion. Für die 56-jährige Schwedin ein Ansporn, den Neustart der EU-Asylreform voranzutreiben.

Frau Kommissarin, über 50 junge Flüchtlinge aus Griechenland kommen am Sonnabend nach Deutschland.

Ylva Johansson: Ich bin sehr froh darüber. Es zeigt, dass die europäische Solidarität auch in diesen schwierigen Zeiten des Coronavirus funktioniert. Diese Kinder können jetzt ihre Zukunft beginnen. Das ist wirklich wichtig.

Die Umsiedlungsaktion zieht sich länger hin. Warum die Verzögerung?

Johansson: Es gab keine Verzögerung. Wir sind viel schneller als erwartet. Am 12. März habe ich in Griechenland den Behörden ankündigen können, dass ich jetzt acht Mitgliedstaaten habe, die bereit sind, 1600 minderjährige Flüchtlinge umzusiedeln. Es blieb nur ein Monat, um das umzusetzen, um die unbegleiteten Minderjährigen aus dem Lager zu bringen – vorsichtig wegen des Virus –, um sie in ein Zentrum auf das griechischen Festland zu bringen, sie zu identifizieren, sich mit den beteiligten Organisationen, den Mitgliedstaaten und der Kommission abzustimmen. Wir mussten die Minderjährigen auch auf Corona testen.

Wie geht es weiter? Wann wird diese Umsiedlung abgeschlossen sein?

Johansson: Wir haben mit acht Mitgliedstaaten begonnen, jetzt haben wir zehn oder elf Länder, die daran teilnehmen wollen. Das ist wirklich ermutigend. Mein Plan ist es, die Umsiedlung im Mai oder Juni abzuschließen, aber es hängt von der Entwicklung in den Mitgliedstaaten ab.

• Mehr zum Thema: Türkei schickt wieder Tausende Migranten Richtung EU

Kritiker von Verbänden der Flüchtlingshilfe sagen, die Umsiedlung von 1600 Minderjährigen reiche nicht: Sie sei nur ein Alibi angesichts von über 40.000 Flüchtlingen dort. Weitere Kinder und andere Migranten müssten aufgenommen werden.

Johansson: Wenn wir die Umsiedlung der 1600 schaffen, wären dies die meisten oder möglicherweise alle unbegleiteten Minderjährigen in den Lagern auf den Inseln. Aber es stimmt, es gibt auch andere gefährdete Gruppen. Deshalb müssen wir die Umsiedlungsbemühungen fortsetzen. Und es ist wichtig, bald den Vorschlag über die Reform der Migrations- und Asylpolitik in der EU vorzulegen.

Es gibt Warnungen vor einer Katastrophe in den Flüchtlingslagern, wenn es zu einem Corona-Ausbruch kommt. Macht Ihnen die Situation Sorge?

Johansson: Ja, natürlich bin ich in Sorge. Die Situation in den Lagern führt für viele Menschen zu inakzeptablen Lebensbedingungen – bereits vor der Corona-Krise. Deshalb haben wir große Anstrengungen unternommen, um gemeinsam mit den griechischen Behörden einen Notfallplan aufzustellen, der mit der Internationalen Organisation für Migration (IMO) und dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR umgesetzt wird. Wir müssen helfen, das Eindringen des Virus in die Lager zu verhindern und gefährdete Gruppen aus dem Lager zu verlegen: Jetzt haben wir mehr als 1000 ältere und kranke Menschen aus dem Lager in Wohnungen und Hotels umgesiedelt. Wir stellen medizinische Geräte, Personal und andere Hilfe zur Verfügung. Zum Glück haben wir in den Lagern bisher keine Corona-Fälle.

Sie haben die Asylreform erwähnt: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien setzen sich in einem Schreiben an die Kommission für einen neuen Reformanlauf ein. Sie fordern einen Mechanismus für die solidarische Umverteilung von Flüchtlingen. Begrüßen Sie den Vorstoß? Geht er in die Richtung Ihres angekündigten Vorschlags?

Johansson: Ich begrüße die Initiative. Wir arbeiten sehr hart an dem Vorschlag, wir sind kurz vor der Fertigstellung. Ich habe große Anstrengungen unternommen, um in alle Mitgliedstaaten zu reisen und den Dialog zu führen – mit den Regierungen, vielen Nichtregierungsorganisationen, dem Parlament und anderen Beteiligten. Es ist ein sehr sensibles Thema, um einen von allen akzeptierten Kompromiss zu finden. Aber das ist es, was ich anstrebe. Ich werde den Vorschlag bald vorlegen. Ich hätte gerne einen verpflichtenden Solidaritätsmechanismus als Teil dieses Vorschlags.