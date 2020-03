Japan: Visa für Chinesen und Südkoreaner werden ungültig

Wegen des Coronavirus tragen viele Passanten in Tokio Mundschutz. Die japanische Regierung erklärt Millionen Visa für Chinesen und Südkoreaner für ungültig.

Die meisten Coronavirus-Infizierten gibt es in China und in Südkorea. Visa, die für Besucher aus diesen beiden Ländern ausgestellt worden sind, verlieren in Japan nun ihre Gültigkeit.