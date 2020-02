Bericht "Krieg gegen Kinder" 415 Millionen Kinder wachsen in Konfliktgebieten auf

Ein kleiner Junge geht im afhanischen Khost nach einem Selbstmordanschlag an Autowracks vorbei.

Die Hilfsorganisation Save the Children schlägt Alarm: Kinder werden verstümmelt, getötet und entführt. In Konflikten werden sie sexuell missbraucht oder zwangsrekrutiert. Jedes sechste Kind wächst in einem Konfliktgebiet auf.