Die EU lehnt bislang jede Änderung am Brexit-Vertrag ab. Daher sind die Erwartungen an Mays Besuch in Brüssel gering.

Nächste Woche muss Theresa May wieder zum Rapport ins britische Parlament. In Belfast bekennt sie sich zur offenen Grenze in Irland, doch die im Brexit-Abkommen dafür vorgesehene Garantie soll geändert werden. Am Donnerstag reist May deswegen nach Brüssel.