Gastbeitrag im "Telegraph" May setzt weiter auf Nachverhandlungen beim Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May setzt trotz klarer Absagen aus Brüssel auf auf Nachverhandlungen mit der Europäischen Union.

Im Streit über den britischen EU-Austritt beharren London und Brüssel auf ihren unvereinbaren Positionen. May will in Brüssel für eine "pragmatische Lösung" kämpfen. Die EU weiß von keinem Treffen.