Machtkampf in Westminster

Machtkampf in Westminster Wer behält die Oberhand im Brexit-Streit?

Pro-europäische Demonstranten stehen mit ihren Fahnen gegenüber vom Palace of Westminster in London.

Der Kampf um den Brexit-Kurs im Londoner Parlament gleicht einer Schach-Partie. Mit ausgeklügelten Strategien wollen Abgeordnete die Regierung in die Enge treiben. Premierministerin May spielt auf Zeit. Am Dienstag könnte sich entscheiden, wer die Oberhand behält.