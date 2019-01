Papst Franziskus nach seiner Ankunft am Flughafen Tocumen während einer Begrüßungszeremonie.

In Lateinamerika rumort es. In Venezuela hat der Parlamentspräsident die sozialistische Regierung für entmachtet erklärt und sich selber zum Übergangs-Staatschef ernannt. Auch andere Länder der Region werden von Armut und Gewalt geplagt. Was sagt der Papst dazu?