Polizei ermittelt Explosion in Nordirland: War es eine Autobombe?

Nach der Explosion in der Innenstadt der nordirischen Stadt Londonderry geht die Polizei Hinweisen auf eine Autobombe nach.

Eine Explosion in Londonderry in Nordirland weckt böse Erinnerungen an einen alten Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Die Ermittler halten sich mit Erklärungen zurück, sprechen lediglich von einem "Zwischenfall".