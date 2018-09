Brasiliens Ex-Präsident Lula darf nicht zur Wahl antreten

Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva führt alle Umfragen an und könnte die Wahl leicht gewinnen.

Der frühere Staatschef führt alle Umfragen an und könnte die Wahl leicht gewinnen. Es gibt da nur ein Problem: Er sitzt hinter Gittern. Jetzt soll sich sein Vizekandidat in Lulas Namen in die Bresche werfen und einen Sieg des "brasilianischen Trumps" verhindern.