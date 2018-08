In Umfragen weit vorn

In Umfragen weit vorn Trotz Haft: Lula wird Präsidentschaftskandidat in Brasilien

Das Drama um Brasiliens linke Ikone Lula geht in die nächste Runde. Der Ex-Staatschef sitzt seit April im Gefängnis, seine Partei will ihn trotzdem ins Rennen um das Präsidentenamt im Oktober schicken. Der Showdown könnte in den nächsten Tagen erfolgen.