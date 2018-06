14 Länder haben rasche Flüchtlingsrückführung zugesagt

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag beim EU-Gipfel im Europa-Gebäude in der belgischen Hauptstadt. Foto: dpa

Berlin. Angela Merkel (CDU) will Asylbewerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, auch in speziellen "Ankerzentren" unterbringen.

Das geht aus dem der dpa in Berlin vorliegenden achtseitigen Schreiben der Kanzlerin an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU zu den Ergebnissen der Verhandlungen für eine bessere Steuerung der Migration hervor. Mit Griechenland und Spanien hat Merkel bereits weitergehende Rückübernahmevereinbarungen getroffen.

Bei ihren Verhandlungen zur besseren Steuerung der Migration hat Merkel von 14 Ländern Zusagen zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten. Merkel hatte die Koalitionspartner am Freitagabend in getrennten Telefonaten über ihre Verhandlungen informiert.

( dpa )

