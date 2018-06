UN-Hilfswerk legt neuen Flüchtlingsbericht vor

Genf. Anhaltende Krisen und wachsende Gewalt weltweit treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) veröffentlicht heute seinen neuen Flüchtlingsbericht - mit einer Entspannung der Lage ist nicht zu rechnen.

Das UNHCR verweist immer wieder darauf, dass die Flüchtlinge vor allem in armen Ländern Zuflucht finden, nicht etwa in Europa oder den USA. Traditionell suchen mehr als zwei Drittel der Vertriebenen Schutz in sichereren Regionen des eigenen Landes. Von den über die Grenzen Flüchtenden bleiben zwei Drittel in Nachbarländern.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.