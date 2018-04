Bomben explodieren in Kabul

Bomben explodieren in Kabul Anschläge in Afghanistan: 21 Tote und zahlreiche Verletzte

Sicherheitskräfte und Zivilisten rennen während einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Ein Selbstmordattentäter soll auf einem Motorrad eine erste Detonation ausgelöst haben.

Bei Anschlägen in Afghanistan werden mehrere Menschen getötet, darunter ein Presse-Fotograf. Gleich zwei Explosionen sind in der Hauptstadt zu hören. Eine weitere Bombe zielt auf Polizeimitarbeiter in Nangarhar.