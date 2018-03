Eisenbahnprojekt Slowenischer Ministerpräsident will Rücktritt einreichen

Miro Cerar, Ministerpräsident von Slowenien, kündigt auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt an.

Eigentlich steht im EU-Land Slowenien schon im Juni eine Parlamentswahl an. Am Mittwochabend kündigte Regierungschef Cerar überraschend seinen Rücktritt an.