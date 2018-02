Islamisten reagieren gespalten Friedenskonferenz in Kabul: Angebote an die Taliban

Kabul. Die radikalislamischen Taliban haben auf ein umfassendes Friedensangebot des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani mit Lob, aber auch Ablehnung reagiert.

Ghani hatte den Taliban, die zu der internationalen Friedenskonferenz in Kabul nicht eingeladen worden waren, unter anderem eine Waffenruhe, die Aufhebung von Sanktionen, die Entlassung von Gefangenen und die Anerkennung als politische Partei oder Gruppe angeboten.

In einer am Abend auf einer Taliban-Webseite in der Sprache Paschtu veröffentlichten Stellungnahme hieß es, es gebe keinen Zweifel, dass Ghani eine "ausgezeichnete Rede" voller neuer Angebote gehalten habe. Es sei eine friedensorientierte Rede gewesen.

Sie habe aber einen wichtigen Punkt vermissen lassen: "Es ist klar, dass der Hauptgrund für den Krieg in Afghanistan die Präsenz ausländischer Truppen ist", heißt es in der Erklärung. Dazu habe Ghani aber kein Wort gesagt. Die Taliban hätten immer gesagt, dass es Friedensgespräche nicht geben könne, solange ausländische Truppen im Land seien.

Ghani bot den Taliban eine Überarbeitung der Verfassung an. Außerdem sollen sie afghanische Pässe und ein Büro in Kabul erhalten. Auch die Entlassung von Gefangenen und die Streichung von Sanktionen sei möglich. Der Präsident bestand aber darauf, dass Wahlen abgehalten werden. Er forderte die Taliban außerdem auf, die Regierung anzuerkennen.

In seiner Auftaktrede sagte Ghani: "Anführer der Taliban und alle Mitglieder - die Entscheidung ist in euren Händen. Akzeptiert den Frieden. Kommt an den Verhandlungstisch und lasst uns dieses Land gemeinsam aufbauen." Er bot auch dem Nachbarland Pakistan, dem Afghanistan und die USA vorwerfen, die Taliban zu unterstützen, einen Neustart der zurzeit schwer belasteten Beziehungen an.

Für die eintägige Konferenz im Rahmen des sogenannten Kabul-Prozesses waren unter schweren Sicherheitsvorkehrungen Vertreter aus 26 Ländern zusammengekommen, darunter aus Deutschland sowie von drei internationalen Organisationen.

Für Deutschland war der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Markus Potzel, angereist. Er bot laut einem Tweet des stellvertretenden deutschen Botschafters Andreas von Brandt eine dritte Bonn-Konferenz an, um den Friedensprozess zu unterstützen. Eine erste Konferenz hatte Ende 2001 auf dem Petersberg in Königswinter stattgefunden, eine zweite zehn Jahre später, Ende 2011, in Bonn.

Quellen aus dem Kreis der Organisatoren sagten der Deutschen Presse-Agentur, die internationale Gemeinschaft habe starken Druck ausüben müssen, um in Kabul das Signal für einen "Frieden ohne Vorbehalte" durchzusetzen. Die afghanische Regierung ist durch eine landesweite Serie von Attentaten der radikalislamischen Taliban schwer angeschlagen. In Kabul hatten diese erst im Januar bei zwei Anschlägen rund 130 Menschen getötet.

