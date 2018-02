Türkei: Pro-kurdische HDP wählt neue Doppelspitze

Istanbul. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei ist trotz zunehmenden Drucks zu ihrem Kongress in Ankara zusammengekommen. #

Die Parteivorsitzende Serpil Kemalbay sendete am Sonntag zur Eröffnung Grüße an ihren seit 15 Monaten inhaftierten Ko-Vorsitzenden Selahattin Demirtas. Die in Celle geborene Abgeordnete Feleknas Uca begrüßte die Teilnehmer auch auf Deutsch.