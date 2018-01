Streiks in Griechenland gegen Reformen

Athen. Aus Protest gegen neue Sparmaßnahmen und Reformen in Griechenland haben sich viele Beschäftigte an einem 24-stündigen Streik beteiligt. Betroffen war vor allem der Nahverkehr, auch zahlreiche Flüge fielen aus.

Die Fahrer sämtlicher U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Athen legten die Arbeit nieder. Die Gesetzesänderung sollte am späten Montagabend vom Parlament in Athen gebilligt werden. Vor dem Parlament versammelten sich Tausende Demonstranten und skandierten: "Nehmt Eure Klauen vom Streik(recht) weg", wie das Fernsehen zeigte.