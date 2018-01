Macron und Hidalgo gedenken der Pariser Anschläge von 2015

Paris. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wollen heute der 17 Opfer der islamistischen Anschlagsserie vor drei Jahren gedenken.

Zwei Täter waren am 7. Januar 2015 in die Redaktion der Satirezeitung "Charlie Hebdo" eingedrungen. Zwölf Menschen wurden an jenem Tag in den Tod gerissen. Während die "Charlie"-Täter flüchteten, ermordete ein weiterer Terrorist eine Polizistin und vier Menschen in einem jüdischen Supermarkt.