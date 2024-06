Berlin. Das Augenklappenfoto des Kanzlers ist unvergessen. Nun hat Scholz wieder ein Foto produziert – von einem einschneidenden Vorfall.

Erst die Augenklappe, nun ein Pflaster am Kinn. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht etwas lädiert aus. Grund ist diesmal eine Schnittwunde im Gesicht. Das Malheur passierte beim Rasieren. Scholz konnte die Folgen des Missgeschicks nicht verbergen, als er am Freitag in Neuss das „International Police Cooperation Center (IPCC)„ für die Fußball-Europameisterschaft besuchte.

Am Vortag hatte Scholz bis tief in die Nacht mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel verhandelt. Am Morgen danach schnitt er sich wohl beim Nassrasieren am Kinn. Übrigens nicht zum ersten Mal. Ein ähnliches Malheur war ihm schon im September 2023 am Rande eines UN-Besuchs widerfahren.

Eine Augenklappe musste der SPD-Politiker wiederum nach einem Jogging-Unfall tragen. Scholz schrieb damals auf Instagram: „Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“ (dpa/fmg)