Washington/Atlanta. Für den Fall, dass mit Joe Biden etwas Außergewöhnliches passiert, planen die Demokraten Last-Minute-Alternativen ein. Das sind sie.

Die „Ersatzbank” für den Ernstfall stand seit Monaten nicht mehr im Scheinwerferlicht der Medien. Nach der brutalen Bruchlandung des US-Präsidenten gegen Donald Trump im TV-Duell hat sich das schlagartig geändert. 130 Tage vor der Wahl wird offen gefordert, der 81-Jährige möge sich, weil zum Klotz am Bein der Partei geworden, aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Auf dem Parteitag Mitte August in Chicago soll Joe Biden einer jüngeren Alternative den Weg ebnen. Allein, es gilt wie schon im Vorwahlkampf: Niemand von Rang, Statur oder Potenzial in der Partei hat bisher den Mut aufgebracht, seinen oder ihren Hut in den Ring zu werfen und sich am 5. November gegen Trump womöglich eine blutige Nase zu holen.

Lesen Sie auch: Biden raus? Was für einen Last-Minute-Wechsel passieren müsste

Das liegt daran, dass jüngere Talente wie die Gouverneure Gretchen Whitmer aus Michigan, Josh Shapiro aus Pennsylvania, Jared Polis aus Colorado oder J. B. Pritzker Illinois noch nicht lange im Geschäft geschweige denn landesweit bekannt sind. Einzig Whitmer hat sich rund um die Auto-Metropole Detroit und unter Frauen als Galionsfigur des Rechts auf Abtreibung einen Namen gemacht.

Joe Biden ersetzen? Gavin Newson gilt als sturmerprobt

Als einigermaßen sturmerprobt auf nationaler Bühne gilt allenfalls Gavin Newsom. Der Gouverneur von Kalifornien hat bei Umfragen unter den Demokraten meist die höchsten Zustimmungswerte. Der 56-Jährige verkörpert die Vision eines modernen Amerikas, war Baseball-Spieler und verkauft sich als smarter Repräsentant einer liberalen politischen Grundhaltung. Bei Auslandsreisen geriert er sich als Staatsmann. Kürzlich traf er sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Gavin Newsom könnte Joe Biden als Präsidentschaftskandidat ersetzen. Aber will er auch? © picture alliance / newscom | Hector Amezcua

Newsom steht politisch deutlich weiter links als Biden. Aber Wahlen werden in Amerika in der Mitte gewonnen. Sein größtes Handicap: Newsom hat Dyslexie – eine massive Leseschwäche. Obwohl er bis zuletzt Biden den Rücken stärkte, in dem er eine Vaterfigur sieht, glauben Partei-Insider, dass er schon für 2028 die Furche zieht. Newsom setzte sich im Falle eines Last-Minute-Einspringens für Biden dem erheblichen Risiko aus, nachhaltige Schrammen davon zu tragen.

Namen, die automatisch im theoretischen Biden-geht-vorzeitig-aufs-Altenteil-Kontext genannt werden, sind die einiger seiner Kabinettsmitglieder – etwa Verkehrsminister Pete Buttigieg. Der 42-Jährige ist smart, souverän, vielsprachig, rhetorisch beschlagen und, obwohl ein kriegserfahrener Veteran der US-Marine, eine Ikone für Homosexuelle. Er zieht mit seinem Mann zwei Kinder groß. Buttigieg war 2020 Rivale Bidens im Rennen um die damalige Präsidentschaftskanidatur. Auch Gina Raimondo, der Wirtschaftsministerin, die vor allem in der China-Politik Akzente setzt, wird das Zeug für den Top-Job attestiert.

Kamala Harris wäre natürliche Nachfolgerin, ist aber unbeliebt

Bliebe noch die naheliegendste Lösung: Vize-Präsidentin Kamala Harris. Die 59-Jährige müsste unter normalen Umständen die natürliche Nachfolgerin Bidens sein. Aber ihre Umfragenwerte liegen seit Amtsantritt 2021 noch unter den – ebenfalls prekären – von Biden. In der demokratischen Partei wie in der Washingtoner Politikblase hat sich das Vorurteil festgesetzt, Harris habe kein Profil und keine Vision von Amerika.

Lesen Sie auch: Michelle Obama statt Biden – Amerika diskutiert Polit-Knüller

Harris, die erste Schwarze und die erste US-Amerikanerin mit indischen Wurzeln im Amt, hat nach langer Durststrecke in den vergangenen Monaten bei außenpolitische Themen, etwa dem Ukraine-Krieg oder dem Nahost-Konflikt, deutlich mehr Verantwortung zugewiesen bekommen. Als ehemalige kalifornische Generalstaatsanwältin wäre sie ein Politik-Angebot an junge, ethnisch vielfältige Wählergruppen. Aber sie hat die Partei nicht hinter sich.

Das wäre bei Ex-Präsidenten-Gattin Michelle Obama ganz anders. Aber die erfolgreiche Mutter, Buch-Autorin und Unternehmerin verabscheut die Washingtoner Politik. Sie will einfach nicht.