Berlin. Ein lügender Trump gegen einen oft stotternden Biden. Im ersten TV-Duell des US-Wahlkampfs gab es viele bizarre Momente.

US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump sind zum ersten Mal in diesem Wahlkampf zu einem TV-Duell zusammengekommen. Es ging um Themen wie Wirtschaft, Migration und den Krieg in der Ukraine. Wir haben einige wichtige Szenen zusammengestellt.

Szene Nummer 1: Biden kommt ins Straucheln

Der Gesundheitszustand des 81-jährigen Biden ist nach der TV-Debatte mehr denn je in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. Insbesondere diese Szene zeigt, warum dies so ist: Bei einer Frage zu Steuererhöhungen will der US-Präsident ausführen, dass das Geld vor allem im sozialen Bereich und ins Gesundheitssystem investiert werden soll. Nur richtig klar wird das nicht: Biden stottert und muss mehrmals neu ansetzen, ehe schließlich Moderator Jake Tapper mit dem Satz „Thank you President Biden“ das Ganze nach Ablauf der Redezeit abwürgt. Es war insbesondere dieser Moment, der viel auf den sozialen Plattformen geteilt wurde und auch in der Expertenrunde nach dem Duell als Schlüsselszene für Bidens Auftritt diskutiert wurde.

Ich sags mal so: wenn sich die Demokraten nicht rasch etwas einfallen lassen, war es das. Mit Biden ist diese Wahl so nicht zu gewinnen.#PresidentialDebate2024 pic.twitter.com/cho0yxsq6q — Philipp Brokes (@philbrokes) June 28, 2024

Szene Nummer 2: Trump und Biden streiten sich, wer der bessere Golfer ist

Eine der bizarrsten Szenen des Duells: Angesprochen auf seinen Gesundheitszustand sagt Trump, dass er regelmäßig Golfturniere gewinnt, während Biden einen Golfball noch nicht einmal 50 Yard (ca. 45 Meter) weit schlagen könne. Biden entgegnet, er wäre gern bereit gegen Trump eine Runde Golf zu spielen, wenn dieser seine Tasche selber tragen würde.

Only one way to settle this...Full Send Golf. @golffullsend #PresidentialDebate2024 pic.twitter.com/V7ZkYpMd6I — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) June 28, 2024

Szene Nummer 3: Biden schießt zurück gegen Trump

Es war eine der Höhepunkte von Biden in der Debatte. Nachdem sich Trump erneut über die angeblichen Machenschaften von Bidens Sohn Hunter aufgeregt und diesen als „Sucker“ und „Loser“ beschimpft hatte, entgegnete Biden: „My son was not a loser, not a sucker. You’re the sucker. You’re the loser.“

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

