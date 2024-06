Berlin/Atlanta. Showdown in Atlanta. Donald Trump und Joe Biden treffen erstmals seit knapp vier Jahren direkt aufeinander. Das TV-Duell im Liveblog.

CNN überträgt das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und Donald Trump live aus Atlanta

Bis zur US-Wahl am 5. November 2024 sind es noch mehr als vier Monate

Joe Biden und Donald Trump sind noch nicht einmal offiziell als Kandidaten im Rennen um die US-Präsidentschaft gekürt worden, da betreten sie bereits das erste Mal die TV-Arena. Die Debatte, die von CNN live aus Atlanta im Bundesstaat Georgia übertragen wird, findet ungewöhnlich früh statt. Bis zu den US-Wahlen am 5. November 2024 sind es noch mehr als vier Monate. Doch schon jetzt zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

TV-Duell zwischen Biden und Trump im Live-Blog: Das sind die strengen Regeln – Münzwurf liefert erste Entscheidung des Abends

19.00 Uhr: Demokraten und Republikaner haben für das Duell strenge Regeln ausgehandelt. Wenn ein Kandidat spricht, ist das Mikrofon des Kontrahenten stumm geschaltet. So sollen gegenseitige Unterbrechungen und verbale Eskalationen, wie es sie bei den Duellen zwischen Biden und Trump 2020 gegeben hatte, verhindert werden. Zudem erhalten die beiden Widersacher nur Kugelschreiber und Notizzettel, vorbereitete Spickzettel sind tabu.

Während des kompletten, 90-minütigen Duells ist zudem der Kontakt zu den Wahlkampfteams untersagt. Beide sind also auf sich alleine gestellt. Ebenfalls ungewöhnlich: Es wird kein Studiopublikum geben. Die Fragen werden von den beiden Star-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash gestellt. Der erste spannende Moment des Abends: Ein Münzwurf entscheidet, wer auf welcher Seite der Bühne steht.

In den Umfragen führt Trump – Biden muss punkten

18.45 Uhr: Die Rollen sind vor dem ersten Aufeinandertreffen klar verteilt. Auf dem Papier ist Trump auf Seiten der Republikaner zwar der Herausforderer, doch in den Umfragen führt er seit Monaten – trotz gerichtlicher Verurteilung. Der Demokrat Biden hat sich akribisch auf das Duell vorbereitet und will einen ersten Wirkungstreffer landen. Und er will jegliche Zweifel ausräumen, dass er dem Amt mit 81 Jahren noch gewachsen ist.

Auslandsexperte Michael Backfisch hat die Ausgangspositionen der beiden Kontrahenten vor dem Aufeinandertreffen analysiert:

Die Vorbereitungen für das Duell laufen seit Wochen. © Getty Images via AFP | Kevin Dietsch

Politstratege van de Laar: Biden muss Trump provozieren

18.30 Uhr: Der Politstratege und Kommunikationsberater Julius van de Laar hat mehrere US-Wahlkämpfe aus nächster Nähe verfolgt. In den ausgehandelten Regeln fürs TV-Duell sieht er einen leichte Vorteil für Biden. Aber klar ist auch: Der US-Präsident darf auf keinen Fall „einfrieren“, keinen Moment der Schwäche zeigen. Und er gibt dem Amtsinhaber eine klare Strategie mit auf dem Weg: Trump so lange sticheln, bis der aus der Haut fährt und unkontrolliert wird.

