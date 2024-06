Wiesbaden. Kommt es bei den Bundesjugendspielen zur Trendwende? Erst seit Kurzem gilt eine Reform, Hessens Kultusminister will sie wieder kippen.

Erinnerungen an die Bundesjugendspiele, ob positiv oder negativ, hat wohl jeder. Die jährliche Sportveranstaltung wurde zuletzt reformiert, seit diesem Schuljahr gilt von der 1. bis zur 4. Klasse „Wettbewerb“ statt „Wettkampf“. Was das heißt? „Der Wettbewerb stellt ein besonders kind- und entwicklungsgemäßes Angebot dar, das vor allem in der Grundschule umgesetzt werden soll und eine große motorische Vielfalt abbildet“, schreibt die Deutsche Sportjugend.

Lesen Sie auch: Die Kinder sind Sport-Muffel? So motivieren Eltern richtig

Also keine Leistungsorientierung beim Sport mehr? Die Deutsche Sportjugend sagt dazu: „Bei allen drei Angebotsformen der Bundesjugendspiele geht es natürlich auch um Leistung und gemeinsames Wetteifern. Wettbewerb im Gegensatz zum Wettkampf bedeutet nicht, dass es sich um ein rein spielerisches Angebot handelt. Der Wettbewerb ist vielmehr als ein auf die Entwicklung der Kinder angepasstes sportliches Angebot zu verstehen.“

Unsere Autorin meint: Bundesjugendspiele: Warum ich den Wettkampf super finde

Bundesjugendspiele: Hessens Kultusminister will Reform rückgängig machen

Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) reicht das aber nicht. „Das Rad muss jetzt ganz schnell wieder zurückgedreht werden. Es geht in die völlig falsche Richtung, wenn wir unseren Kindern vermitteln, dass Leistung nichts mit dem Leben zu tun hat“, sagte er der „Bild“ vor einem geplanten Treffen der Sportkommission der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Vertretern des Deutschen Olympischen Sportbundes am Donnerstag in Frankfurt.

Mehr dazu: Sport in der Schule: „Unsere Noten sind kontraproduktiv“

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) handelt es sich hierbei aber um ein reguläres, jährliches stattfindendes Treffen. Die Frage nach der Wettkampfkomponente stehe auf der Tagesordnung, Entscheidungen stünden aber nicht an, zitiert die dpa aus Teilnehmerkreisen.

fmg/dpa