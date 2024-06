Berlin. Am 5. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Alle Termine der TV-Duelle zwischen Trump und Biden im Überblick.

Donald Trump und Joe Biden treten in einem TV-Duell gegeneinander an

Die erste Fernsehdebatte startet am 28. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit

Die Details zum Schlagabtausch im Vorfeld der US-Wahlen 2024

Am 5. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Wie bei der Wahl im Jahr 2020 werden voraussichtlich wieder Donald Trump für die Republikaner und der amtierende US-Präsident Joe Biden für die Demokraten antreten. Es kommt also zu einem Kampf, den viele Amerikaner schon kennen.

Trotzdem wollen – und müssen – sich die Kandidaten noch profilieren. Dabei wichtig: die TV-Duelle, die in den USA schon traditionell sind. Dabei treten die beiden Kandidaten in Debatten gegeneinander an und stellen ihre Ziele für die zukünftige Amtszeit vor. Auch die Kandidaten um den Vizeposten treten in einer Fernsehdebatte gegeneinander an. Bei den Demokraten geht Biden voraussichtlich wieder mit Kamala Harris ins Rennen. Für die Republikaner ist noch unklar, wer den Posten des Vizekandidaten einnehmen wird.

Biden und Trump fordern sich gegenseitig heraus

Normalerweise werden die Termine der TV-Duelle von einer überparteilichen Kommission festgelegt. Im Mai lieferten sich Biden und Trump aber einen öffentlichen Schlagabtausch in den sozialen Medien. Dabei forderte Biden Trump zu einem TV-Duell auf. Beide Kandidaten nahmen daraufhin eine Einladung des Fernsehsenders CNN für eine Debatte am 27. Juni an.

Ein TV-Duell bereits im Juni ist ungewöhnlich, auch dass die Kandidaten das Duell selbst initiieren. Eigentlich standen schon drei Termine für September und Oktober fest. Im Zuge des Schlagabtausches einigten sich Biden und Trump darauf, sich in diesem Wahljahr in nur zwei TV-Debatten zu duellieren. Dabei legten sie einen zweiten Termin für September fest. Damit sind die drei Termine der Kommission nun hinfällig. Die beiden neuen Termine im Überblick:

1. TV-Duell: Trump vs. Biden

Wann: 27. Juni USA bzw. 28. Juni deutscher Zeit

Uhrzeit: 21 Uhr USA bzw. 3 Uhr morgens deutscher Zeit

Dauer: 90 Minuten

Wo: Atlanta, Georgia

Sender: CNN

2. TV-Duell: Trump vs. Biden

Wann: 10. September USA bzw. 11. September deutscher Zeit

Uhrzeit: Sender kündigt das Duell für „prime time“ an

Dauer: Voraussichtlich 90 Minuten

Wo: Noch unklar

Sender: ABC Network

TV-Duell der Vizekandidaten

Wann genau das TV-Duell der beiden Vizekandidaten von Trump und Biden stattfinden wird, ist noch unklar. Der Sender CBS News schlug entweder den 13. Juli oder den 23. August vor. Das Biden-Lager verkündete bereits im Mai, dass sie die Einladung zur Debatte angenommen habe. Bei den Republikanern ist das Rennen um Trumps Stellvertreter noch in vollem Gange.