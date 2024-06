Ein Kämpfer der privaten Wagner-Gruppe steht in der Nähe einer Skulptur des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin, die anlässlich seines Geburtstags in St. Petersburg an seinem Grab aufgestellt wurde. Prigoschin, der Chef des Militärunternehmens Wagner, und neun weitere Personen, darunter seine wichtigsten Mitarbeiter, kamen ums Leben, als sein Privatjet kurz nach dem Start am 23. August 2023 nordwestlich von Moskau in ein Feld stürzte. © DPA Images | Dmitri Lovetsky