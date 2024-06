Berlin. Wahlkampf in den USA: Das erste TV-Duell von Biden und Trump steht bevor. So können Sie die Debatte in auch Deutschland verfolgen.

Schlagabtausch live im TV: US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump werden im Vorfeld der US-Wahlen 2024 in zwei TV-Duellen aufeinandertreffen. Der erste Schlagabtausch findet bereits am 27. Juni (nach deutscher Zeit am 28. Juni) live bei CNN statt. Moderiert wird der Showdown von den CNN-Journalisten Jake Tapper und Dana Bash.

TV-Duell in den USA: So sehen Sie es auch in Deutschland

In Deutschland wird das Fernsehduell sowohl im TV als auch im Stream live zu sehen sein. Es beginnt am 28. Juni um 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Um es zu verfolgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

In Deutschland wird das TV-Duell durch den Sender Phoenix übertragen.

Phoenix ist via Kabel oder Satellit empfangbar. Außerdem gibt es einen kostenlosen Stream.

Auch CNN bietet einen Stream an. Um diesen nutzen zu können, ist allerdings ein VPN-Client nötig, der einen Standort in den USA simuliert.

Trump und Biden im TV-Duell: Diese Regeln gelten

CNN hat für die 90-minütige Fernsehdebatte teilweise neue Regeln festgelegt, denen Biden und Trump bereits zugestimmt haben:

So wird das Mikrofon des Präsidentschaftsbewerbers, der gerade nicht spricht, stumm geschaltet. Damit möchte CNN verhindern, dass Biden und Trump sich während der Debatte gegenseitig ins Wort fallen.

und Trump sich während der Debatte gegenseitig ins Wort fallen. Im Gegensatz zu früheren Fernsehduells von US-Präsidentschaftskandidaten wird es bei diesem Duell kein Studiopublikum geben.

wird es bei diesem Duell kein Studiopublikum geben. Vor Beginn des TV-Duells wird per Münzwurf entschieden, wer während der Debatte auf welcher Seite des Podiums steht.

auf welcher Seite des Podiums steht. Den Präsidentschaftskandidaten ist es nicht erlaubt, Spickzettel mit an ihr Rednerpult zu nehmen. Sie müssen frei sprechen, bekommen aber für den Verlauf der Debatte einen Kugelschreiber und Notizblöcke gestellt.

mit an ihr Rednerpult zu nehmen. Sie müssen frei sprechen, bekommen aber für den Verlauf der Debatte einen Kugelschreiber und Notizblöcke gestellt. Auch während der Werbeunterbrechungen dürfen Biden und Trump keinen Kontakt zu ihren Wahlkampfteams im Studio aufnehmen.

Biden und Trump werden zwar beide erst im Juli und August bei Nominierungsparteitagen zu den offiziellen Kandidaten ihrer Parteien gekürt. Jedoch sind Joe Biden und Donald Trump beide bereits als klare Sieger aus den Vorwahlen ihrer jeweiligen Partei hervorgegangen. Daher gibt es keine Zweifel daran, dass Biden und Trump sich erneut im Wahlkampf gegenüberstehen werden. Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

Die zweite TV-Debatte der beiden Präsidentschaftskandidaten ist für September geplant und wird durch den Fernsehsender ABC ausgerichtet.