Brüssel. Rennfahrer, Influencer, Straftäter: Bei der Europawahl haben es einige Exoten ins Parlament geschafft – auch „ohne Ahnung von Politik“.

Im neu gewählten EU-Parlament sitzen nicht nur etablierte Berufspolitiker. Unter den 720 europäischen Abgeordneten finden sich auch Exoten, Extremisten, Außenseiter und schräge Originale – vom unpolitischen Youtuber über Gefängnisinsassen bis zum Rennfahrer mit Schmalspurprogramm. Ein Überblick:

1. Fidias Panayiotou aus Zypern

Zu den bekanntesten Newcomern zählt der Influencer Fidias Panayiotou aus Zypern. Der 25-Jährige hat nach eigenen Worten „gar keine Ahnung von Politik“, hat noch nie gewählt und wollte angeblich überhaupt nicht ins Parlament einziehen, sondern nur junge Menschen zum Wählen motivieren. Trotzdem bekam er ohne Parteizugehörigkeit auf Anhieb 19,3 Prozent der Stimmen.

Das Publikum kennt Panayiotou bislang vor allem als Youtube-Star mit Hits wie „Ich stand vier Tage am Stück“, die im Netz Millionenreichweiten erzielten. International bekannt wurde Panayiotou durch seine Aktion, Prominente vor der Kamera zu umarmen. Promi Nummer 100 war US-Milliardär Elon Musk: Monatelang belagerte der Influencer seit Oktober 2022 das damalige Twitter-Hauptquartier in San Francisco, organisierte eine Spam-Aktion gegen Musks Mutter Maye – nach 93 Tagen gab Musk nach und ließ sich umarmen, für Panayiotou war der Durchbruch geschafft.

2. Ilaria Salis aus Italien

Einen noch ungewöhnlicheren Weg ins Parlament fand die Italienerin Ilaria Salis. Die 40-Jährige Lehrerin saß in Ungarn erst im Gefängnis, stand dann mit elektronischer Fußfessel unter Hausarrest – angeklagt wegen versuchten Mordes, weil sie in Budapest mit anderen Antifa-Aktivisten zwei Teilnehmer einer rechtsextremen Kundgebung angegriffen und schwer verletzt haben soll. Anzeigen von Opfern gab es allerdings nicht.

Die italienische EU-Abgeordnete Ilaria Salis: Sie saß in Ungarn im Gefängnis, nach ihrer Wahl ist sie jetzt wieder auf freiem Fuß. © AFP via Getty Images | ATTILA KISBENEDEK

Als die ungarische Justiz Salis mehrmals angekettet und mit Hand- und Fußfesseln im Gerichtssaal vorführte und der Staatsanwalt elf Jahre Haft forderte, sorgte das in Italien für Empörung. Eine Links-Grünen-Allianz setzte Salis daraufhin auf ihre Liste zur Europawahl, damit sie im Fall ihrer Wahl Abgeordnetenimmunität genießt und freigelassen wird. Der Plan ging auf, am Wochenende kehrte Salis als neue EU-Abgeordnete zurück nach Italien.

3. Petras Gražulis aus Litauen

Ein Fall für die Justiz ist auch der litauische Abgeordnete Petras Gražulis. Der 65-Jährige, der für die litauische Volks- und Gerechtigkeitsunion kandidiert hatte, führt seit Langem einen Feldzug gegen LGBTQI-Rechte. Inzwischen wird er wegen homophober Äußerungen strafrechtlich verfolgt. Im litauischen Parlament bekam er Ärger, weil er im Namen eines anderen Abgeordneten abgestimmt hatte. Zur Strafe wurde er für zehn Jahre von einer Kandidatur ausgeschlossen, doch das galt nicht für die Europawahlen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

4. Fredi Beleri aus Griechenland

Im Gefängnis erlebte der Grieche Fredi Beleri seine Wahl. Beleri sitzt eine zweijährige Haftstrafe in Albanien ab, weil er für seine Kandidatur als Bürgermeister der albanischen, aber mehrheitlich von Griechen bewohnten Küstenstadt Himare Stimmen gekauft haben soll – was er bestreitet und was Politiker seiner konservativen Nea-Dimokratia-Partei als Versuch Albaniens werten, das politische Engagement der griechischen Minderheit zu behindern. Anders als die Italienerin Salis wird Beleri jetzt nicht automatisch freigelassen, da Albanien nicht der EU angehört – aber er hat seine Strafe im September ohnehin verbüßt.

5. Afroditi Latinopoulou aus Griechenland

Aus der Nea-Dimokratia-Partei geworfen wurde die griechische Ultrakonservative Afroditi Latinopoulou – nachdem sie eine prominente Fernsehmoderatorin wegen ihrer Körperfülle beleidigt hatte. Nun gewann sie einen Sitz mit der Partei „Stimme der Vernunft“, die sich für lebenslange Steuerbefreiungen für Frauen mit mindestens vier Kindern einsetzt, gegen Abtreibung und Einwanderung zu Felde zieht und queeren Menschen verbieten will, im Bildungssystem zu arbeiten.

6. Grzegorz Braun aus Polen und Milan Mazurek aus der Slowakei

Im Rechts-außen-Spektrum finden sich aber auch noch weitere schrille Abgeordnete. Etwa der polnische Antisemit und RechtsextremistGrzegorz Braun von der Konföderationspartei, der im Parlament in Warschau einen jüdischen Menora-Kerzenleuchter mit dem Feuerlöscher beschädigte und das jüdische Lichterfest als „Satanskult“ bezeichnet. Oder der rechtsextreme Slowake Milan Mazurek, der in den sozialen Medien Adolf Hitler lobte, Justizermittlungen wegen des Leugnens des Holocausts auslöste und Roma mit Tieren verglich. Der kahl geschorene 30-Jährige wurde wegen rassistischer Äußerungen zu einer Geldstrafe verurteilt und verlor daraufhin seinen Sitz im nationalen Parlament.

8. Alvise Pérez aus Spanien

In Spanien wurde der rechtsextreme Influencer Alvise Pérez mit seiner neuen Partei „Die Party ist vorbei“ gewählt. Der selbst ernannte „Ankläger von Korrupten und Kriminellen“ ist extremer Abtreibungsgegner und Migrationskritiker. Er will „das System zerstören“ und hat mit seinen Anti-Establishment-Kampagnen Hunderttausende Follower bei Youtube und anderen Plattformen.

Videografik: Das EU-Parlament weitere Videos

9. Filip Turek aus Spanien

Den tschechischen Ex-Rennfahrer Filip Turek hat seine Begeisterung für Autos bis ins EU-Parlament gebracht. Er kandidierte für ein rechtsnationales Bündnis zwischen der Autofahrerpartei und der Bürgerbewegung Přísaha-Partei und vertritt in Brüssel künftig vor allem ein Ziel: Er will das europaweite Verbrenner-Verbot ab 2035 wieder rückgängig machen. Autofahren sei sein „Schicksal“, sagt der Chef des Jaguar-Clubs in Tschechien und Autosammler. Er wurde von den Vorwahldebatten ausgeschlossen, nachdem ein Foto auftauchte, das ihn offenbar beim Hitlergruß zeigte.

Der frühere Rennfahrer Filip Turek aus Tschechien. Im EU-Parlament will er vor allem das Verbrenner-Verbot für Autos wieder kippen. © picture alliance / CTK | Michal Krumphanzl

10. Hristo Petrov aus Bulgarien

In Bulgarien wurde der erfolgreiche Hip-Hop-Star Hristo Petrov auf der Liste der Partei „Wir setzen die Veränderungen fort“ gewählt. Der Rapper unterstützt mit seiner Musik die Antikorruptionsproteste in Bulgarien.