Borgo Egnazia. In einer Szene während des Gipfels wirkt der US-Präsident konfus – nicht der erste Vorfall, der die Frage aufwirft: Wie fit ist er?

Das Verhalten von US-Präsident Joe Biden wirft wieder einmal Fragen über seinen Gesundheitszustand auf. Aufnahmen vom G7-Gipfel in Italien zeigen den US-Präsidenten am Donnerstag in der Runde der anderen Staats- und Regierungschefs. Die Politiker und Politikerinnen hatten auf einem Golfplatz eine Vorführung einer Fallschirmspringerstaffel bekommen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Olaf Scholz (SPD) und die anderen Teilnehmer einem Fallschirmspringer applaudieren.

Zweifel an Bidens Gesundheit: US-Präsident schießt zurück

Der 81-jährige Biden wendet sich jedoch von der Gruppe ab, geht und schaut in eine andere Richtung, hebt den Daumen in die Höhe. Der US-Präsident wirkt orientierungslos. Auf dem Bildausschnitt ist allerdings nicht zu erkennen, was sich in der Situation genau in Bidens Sichtfeld tat. Zu sehen sind weitere Soldaten. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni geht Biden hinterher, fasst ihm von hinten an den Arm. Daraufhin wendet sich Biden wieder der Gruppe zu.

In den sozialen Medien wird der Auftritt heiß diskutiert – auch weil Biden in der Vergangenheit wiederholt für Spekulationen über seine geistige und körperliche Fitness gesorgt hatte. „Der G7-Gipfel ist zur G7-Tagespflege geworden“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer schrieb: „Ich finde es sehr geschmacklos, über Bidens sich mit zunehmendem Alter deutlich verschlechternden Gesundheitszustand zu spotten. Ich stimme zu, dass er Verantwortung übernehmen und sich selbst aus dem öffentlichen Leben zurückziehen sollte“, dennoch dürfe seine Gesundheit nicht als Waffe missbraucht werden.

G7-Teilnehmer: In Sitzungen wirkt Biden geistig fit und präsent

Biden will bei der US-Präsidentschaftswahl im November erneut antreten, sein republikanischer Konkurrent Donald Trump macht Bidens Gesundheit zum Thema. Der steife Gang Bidens und seine teils fahrig wirkenden Bewegungen sind offenbar auf eine Gichterkrankung zurückzuführen.

Bei den Gesprächen auf dem G7-Gipfel zeigte der US-Präsident nach Angaben aus Teilnehmerkreisen keine Aussetzer oder besondere Alterserscheinungen. In den Sitzungen der Staats- und Regierungschefs habe Biden einen ganz normalen Eindruck gemacht und geistig fit und präsent gewirkt, erfuhr diese Redaktion aus Teilnehmerkreisen. Am Donnerstag war es unter anderem um die finanzielle Unterstützung der G7 für die Ukraine gegangen.