Berlin. Am Rande des G7-Gipfels unterzeichnet die Ukraine ein Abkommen mit dem wichtigsten Partner. Das soll helfen beim Weg in die Nato.

Gute Bilder sind Botschaften: Wolodymir Selenskyj und Joe Biden, Seite an Seite am Rande des G-7-Gipfels in Italien. Biden führt die westliche Welt an und sendet ein Signal an Russland: Ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine. Laufzeit: Zehn Jahre.

Nach der Unterzeichnung erläuterte Biden am Donnerstagabend, der Pakt ziele darauf ab, die Ukraine autark zu machen. Er begrüßt auch den G-7-Plan, die Zinsen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu verwenden, um der Ukraine fast 50 Milliarden Dollar bereitzustellen. Dies sei ein „bedeutendes Ergebnis“.

Für Kremlchef Wladimir Putin dürfte es eine schwer erträgliche Nachricht sein. Wenn sein Kalkül ein Abnutzungskrieg ist, dann weiß er jetzt, dass die Amerikaner mitziehen wollen. Falls er gehofft hat, dass ein Präsident Donald Trump umgehend die Militärhilfe für die Ukraine einstellen würde, so ist es jetzt schwerer geworden.

Selbstbindung für mögliche Trump-Rückkehr?

Zuvor hatte die Nato einen Operationsplan für die Ukraine auf den Weg gebracht. Damit soll die Waffen- und Ausbildungshilfe koordiniert werden. Auch dies wurde als Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Trump interpretiert.

G7-Gipfel mit Wolodymyr Selenskyj. Der Westen will der Ukraine dauerhaft helfen. © DPA Images | -

Im Ukraine-Krieg scheinen sich nun beide Seiten auf eine lange Zermürbung einzustellen. Entscheidend ist, wer durchhaltefähig ist. Das hängt von der Kampfmoral, aber eben auch von den Ressourcen ab. Erst kürzlich hatte Putin einen Wirtschaftsexperten als Verteidigungsminister eingesetzt. Der soll die Kriegswirtschaft ankurbeln. Russland kann viel Material mobilisieren, der Westen gemeinsam aber auch.

Kein Beistandspakt

Selenskyj hat mit einigen Staaten ähnliche Abkommen geschlossen, zuletzt mit Japan. Aber die Supermacht USA ist mit Abstand der wichtigste Garant für weitere Unterstützung. Es geht um Waffen, Ausrüstung und Training, Manöver und Geheimdienstinformationen. Das Abkommen ist keine förmliche Sicherheitsgarantie, kein Beistandspakt, aber bestätigt, was sich seit Wochen abzeichnet: Der Westen greift noch stärker in den Konflikt ein. An Belegen dafür mangelt es nicht:

Mehrere Staaten erlaubten es der Ukraine, mit ihren Waffen auch militärische Ziele in Russland anzugreifen.

anzugreifen. Mit der Lieferung von Flugzeugen des Typs F-16 und Mirage wird die Ukraine gestärkt.

wird die Ukraine gestärkt. Frankreich will eine Allianz schmieden, um ukrainische Soldaten vor Ort auszubilden.

schmieden, um ukrainische Soldaten vor Ort auszubilden. Die Nato macht die Ukraine fit für einen Beitritt.

Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Biden erlaubt direkte Schläge gegen Russland

Keine neuen Waffenzusagen

„Die Vereinigten Staaten bekräftigen, dass die Zukunft der Ukraine in der Nato liegt“, heißt es in dem Dokument, das die US-Regierung am Donnerstag veröffentlichte. Zwar macht die Vereinbarung keine neuen Zusagen, aber gerade erst war durchgesickert, dass die USA, und auch Deutschland, weitere „Patriot“-Abwehrsysteme liefern wollen.

Lesen Sie dazu: Patriot gegen Putins Bombenterror: Das kann das Abwehrsystem

Bislang organisieren die USA in der sogenannten Ramstein-Gruppe die Militärhilfe der Verbündeten und weiterer Partnerländer für die Ukraine. Alsbald sollen 300 bis 500 Nato-Soldaten in Wiesbaden und im belgischen Mons Koordinierungsaufgaben von den USA übernehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Angriff auf Kertsch-Brücke? Putin mit ultimativer Luftabwehr