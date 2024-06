Osnabrück/Hannover. Seit Donnerstagmorgen durchsucht die Polizei 15 Objekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Drogen und anderen Beweismitteln.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wie die Polizeidirektion Osnabrück mitteilte, werden 15 Wohnungen nach Drogen, darunter Betäubungsmittel, und anderen Beweismitteln abgesucht.

„Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (13.06.2024) laufen in Stadt und Landkreis Osnabrück, Salzgitter, Hannover und in Teilen von Nordrhein-Westfalen, darunter Espelkamp und der Niederrhein, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück unter der Führung der Staatsanwaltschaft Osnabrück“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Reichsbürger- und Drogen-Razzia: Durchsuchungen in NRW und Niedersachsen

Der Pressemitteilung zufolge stehe im Fokus der Ermittler auch ein mutmaßlicher Reichsbürger, zudem spielen Kriegswaffen eine Rolle. Bei den Durchsuchungen seien auch Spezialeinheiten aus Niedersachsen im Einsatz, hieß es.

dpa